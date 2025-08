Gutierrez-Napoli, sono ore decisive: cosa trapela

Calciomercato Napoli - Sono ore decisive per Miguel Gutierrez al Napoli. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che dà dei dettagli in merito all trattativa tra il Girona ed il club azzurro.

Offerta Napoli per Miguel Gutierrez

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport su Gutierrez: