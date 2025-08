Cammaroto: "Occhio a questa pista: è un nome espresso da Conte, può essere l'alterego di McTominay"

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Ci sono alcune uscite da fare, Manna sta lavorando: ai dettagli Obaretin all’Empoli, anche Mazzocchi è in uscita, non rientra nei piani di Conte. Credo uscirà anche Vergara, quando arriverà il sesto centrocampista. Non è chiusa ma resta di attualità Miretti, la Juve vuole 18 milioni, aprendo a non meno di 15, il Napoli lo valuta non più di 9-10 milioni, occhio dunque alla pista Fabbian, che è un nome espresso da Conte, può essere l'alterego di McTominay e all'occorrenza un'alternativa ad Anguissa".