Giri di campo... anche per Conte! Il mister si allena dopo la seduta: "Mister, sei il numero uno!" | VIDEO CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi abbiamo raccontaot in diretta video il quattordicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si trattava dell'allenamento mattutino del Giorno 9 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

E al termine della seduta degli azzurri - con 40 minuti di lavoro atletico - Antonio Conte è sceso in campo per allenarsi. Con giri di campo con tanto di cronometro fra le mani. Salutando anche gli ultimi tifosi presenti in tribuna: "Mister, sei grande!". Ha iniziato intorno alle ore 12:15 il suo lavoro atletico e quando sono le ore 12:50, il tecnico del Napoli è ancora in campo ad allenarsi.