Ritiro Dimaro Napoli, giorno 9: vi mostriamo LIVE l'allenamento che è aperto alle nostre telecamere! | DIRETTA VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video del quattordicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 9 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 9: allenamento mattina | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 10:00 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'allenamento del Napoli di Conte. Si tratta della quattordicesima seduta dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Vi mostreremo le immagini della seduta live da Carciato, perché l'allenamento è aperto alle nostre telecamere. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: Russo, Guardasole, Lombardi e Nicotra.

Dalle ore 10:00 vi mostreremo tutto in diretta: allenamento open alle telecamere di CalcioNapoli24.

Convocati Dimaro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Dimaro-Folgarida 2025:

Portieri : Meret, Contini, Turi, Ferrante.

: Meret, Contini, Turi, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli.

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli. Centrocampisti : Anguissa, Zerbin, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Zerbin, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Simeone, Sgarbi, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori.

Gli esclusi sono ben sette:

Victor Osimhen, Jens Cajuste, Walid Cheddira, Michael Folorunsho, Jesper Lindstrom, Giuseppe Ambrosino e Cyril Ngonge.

Ritiro SSC Napoli a Dimaro: il palinsesto di CalcioNapoli24

Ma arriviamo al palinsesto, col programma tv completo giorno per giorno del ritiro SSC Napoli a Dimaro in diretta su CalcioNapoli24 TV. Tutti gli eventi qui riportati saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di CalcioNapoli24 e sul canale 79 del digitale terrestre:

Venerdì 25 luglio: