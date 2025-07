Anellucci sicuro: "Ha fatto bene il Napoli a liberarsene. E ora l'acquisto a sorpresa..."

Calciomercato Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Fabio Miretti, che sembra essere vicino a vestire la maglia del Napoli, si integrerebbe bene nel progetto tecnico di Antonio Conte?

“Credo che chiunque abbia voglia di imparare, crescere e svilupparsi possa stare bene con Conte. Chiaro, però, che deve avere la possibilità di giocare e mettersi in mostra, altrimenti è tempo perso. Lo prenderei solo a patto di garantirgli spazio. Parliamo di un giocatore che è cresciuto con la Juventus, è andato anche in prestito ma non ha giocato tantissimo. Secondo me è un buon elemento, su cui si può anche costruire qualcosa.”

In questo Napoli, con cinque centrocampisti già in rosa, troverebbe spazio subito Miretti?

“Adesso no. Credo che potrebbe far parte delle rotazioni, che piacciono tanto a tutti gli allenatori importanti, soprattutto a quelli che devono gestire tante competizioni.”

Ieri il Napoli ha ufficializzato il prestito di Cyril Ngonge al Torino. Secondo lei meritava più spazio in azzurro?

“Ha avuto delle occasioni, ma probabilmente non era il momento giusto. Forse non ha reso quando gli sono state date le possibilità. Voglio dire: per fare un salto di qualità, ci vuole ben altro. Ha fatto bene il Napoli a liberarsene, almeno temporaneamente.”

Restando in casa Napoli, il club deve intervenire ancora sull’esterno d’attacco. Nelle ultime ore è circolato il nome di Sterling. Lei ci crede?

“No. Per me i costi sono troppo alti, sia per quanto riguarda il cartellino che lo stipendio. Ho sempre delle riserve quando arrivano giocatori dall’Inghilterra. A parte la follia del Manchester United di lasciar partire McTominay in quel modo, le altre situazioni mi sembrano molto pompate. Gli agenti fanno bene il loro lavoro, ma spesso queste operazioni sono spinte anche da qualche amico nella stampa. Mi sembra che guadagni quanto un paio di giocatori del Napoli messi insieme. Credo sia molto, molto difficile per la Serie A sostenere quei costi.”

Quindi ritiene che il Napoli stia lavorando su un altro nome?

“Esatto, e che ancora non è uscito. Credo che il Napoli sia su qualcuno, ma che il vero nome non sia ancora venuto fuori.”

Spostandoci sul piano generale, in Serie A non si vedono grandi movimenti. È un calciomercato un po’ al risparmio. Stiamo pagando le conseguenze di gestioni aziendali sbagliate?

“Assolutamente sì. Siamo completamente d’accordo. Ma sarà sempre peggio, se non si mettono dei paletti veri, con regole serie e criteri umani. La vedo male per il nostro calcio. Se non si hanno soldi, bisognerebbe puntare sulle idee. Eppure i giovani sembrano ancora trascurati. Bisognava ripartire da basi diverse. Queste squadre Under 23, così come sono concepite, non hanno senso. Sono soluzioni ibride che non fanno bene a nessuno. Servirebbe una riforma seria della Serie C. I giovani che escono dalle primavere poi vanno a perdersi in campionati brutti, inutili, con costi insostenibili.

Oggi una squadra di Serie C, per fare un campionato normale, ha bisogno di almeno un milione e mezzo o due di budget. E se il presidente è uno con una piccola azienda, alla lunga salta. In Serie B è la stessa cosa: gli incassi sono praticamente solo gli abbonamenti e i biglietti, e il 90% delle squadre ha 600-800 spettatori. Come si fa a reggere un club che ha otto o nove milioni di spese? Dopo due anni al massimo, l’imprenditore si trova costretto a passare la mano, o rischia il fallimento anche con la sua azienda. Bisogna trovare soluzioni reali. Sono vent’anni che si parla di riforme, ma evidentemente non vanno bene a qualcuno. Ogni anno ne parliamo, ma non si riesce mai a concretizzare nulla. E poi ci lamentiamo dei risultati… Ma se non mettiamo un punto fermo, non cambierà mai niente.”

Ieri, in amichevole, la Roma è scesa in campo e l’attaccante Ferguson, di cui parlammo nei giorni scorsi, si è messo in mostra con una tripletta. Secondo lei può essere un colpo giusto?

“Ha segnato contro dei Dilettanti… Io non guardo mai le statistiche né i gol in queste amichevoli. Non servono a niente. Secondo me, a quei prezzi – 3,7 milioni di prestito più 37 di riscatto – parliamo di oltre 40 milioni, che sono sempre tanti. In Italia ci sono tanti bravi giovani, io sarei andato su qualcuno di italiano o comunque di bella prospettiva. Non l’avrei mai fatto. Poi magari farà 40 gol e mi smentirà…”