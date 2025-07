CdM svela: bloccata la cessione di Zanoli! Intoppo per Juanlu, la situazione

Calciomercato Napoli, bloccata la cessione di Alessandro Zanoli in ritiro a Dimaro. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola ne spiega il motivo.

Zanoli ha il pressing di Fiorentina e Udinese, il Napoli al momento l’ha bloccato ma il suo futuro è tutto da decifrare perché la pista Juanlu Sanchez è ancora in piedi. È un under, il suo arrivo è funzionale per ragioni di lista oltre che prezioso sotto l’aspetto tattico. 7

Lo spagnolo ha giocato anche da mezzala, ciò lo favorisce nell’attitudine a venire dentro al campo per aiutare lo sviluppo del gioco come chiede Conte agli esterni bassi. Juanlu Sanchez attende solo che i club definiscano l’intesa in tutti i dettagli, ha da tempo un accordo con il Napoli per un ingaggio da 1,7 milioni a stagione.

Il Napoli non vuole concedere al Siviglia la percentuale per la futura rivendita e non intende ottemperare al pagamento del contributo di solidarietà ma sono dettagli che potrebbero essere sistemati. Manca ancora più di un mese alla fine del mercato, c’è ancora un po’ di tempo per completare il Napoli da Champions.