Sterling-Napoli, CdM: spunta già la possibile formula, si può chiudere così

Calciomercato Napoli, anche il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola conferma: è Raheem Sterling l’ultima clamorosa idea come piano B a Dan Ndoye.

Calciomercato Napoli, la formula per Sterling

Esubero del Chelsea, ha uno stipendio superiore ai 15 milioni ma esiste la possibilità del prestito con l’opzione concreta della condivisione dello stipendio.

La priorità però, come detto, esta Ndoye che nel frattempo come raccontato da CalcioNapoli24.it ha messo il Nottingham in cima alle sue preferenze considerando anche un’offerta da 5 milioni a stagione a fronte dei 3.5 proposti dal club di Aurelio De Laurentiis.