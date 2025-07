Osimhen-Galatasaray, CdM svela: ancora niente garanzie bancarie! Nelle prossime 48 ore...

Calciomercato Napoli, va speditissima la cessione al Galatasaray di Victor Osimhen ma in realtà - come rivela il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola - ancora non sarebbero arrivate le garanzie bancarie anche se stavolta non dovrebbero rappresentare un ostacolo alla fumata bianca.

Calciomercato Napoli, ultimissime cessione Osimhen