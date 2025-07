Tweet della SSC Napoli che esprime il suo cordoglio per la morte di tre operai in un cantiere a Napoli tra via Domenico Fontana e via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Vomero:

"Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la tragica morte dei tre operai in un cantiere a Napoli, manifestando la più sentita vicinanza alle famiglie delle vittime".