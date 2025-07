Nella giornata di ieri il Napoli ha ceduto ufficialmente un calciatore

Calciomercato SSC Napoli - Cyril Ngonge è del Torino, da ieri è ufficiale il suo trasferimento dal Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Ngonge era promesso sposo da tempo del Toro. Mercoledì sera aveva messo piede a Torino dopo una giornata a Milano. La firma sul contratto ieri a metà giornata, poi la partenza per Prato allo Stelvio. In ritiro, al Garden Park Hotel, è arrivato in serata, dopo la cena, accolto nella hall da Baroni. Alle 23 il club gli ha dato il benvenuto ufficiale con una nota”