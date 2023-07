DIRETTA VIDEO | Ritiro Napoli a Dimaro, giorno 9: esercitazione tattica, si lavora sugli inserimenti offensivi

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video e testuale del quattordicesimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 9 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, la squadra campione d'Italia!

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, guardala dal nostro canale Youtube.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 9: allenamento in diretta video

18.00 - Esercitazione tattica: si parte dalla metà campo, passaggi con massimo due tocchi, movimenti rapidi e inserimenti tra le linee con l'obiettivo di arrivare in porta.

17.55 - Ancora esercitazioni col pallone, mentre i portieri lavorano sulla presa e i riflessi.

17.50 - Grande entusiasmo anche in campo: i calciatori esultano come forsennati e il pubblico si esalta.

17.45 - Allenamento col pallone: scambi rapidi con un solo tocco, un lavoro di tipo tecnico che serve a riscaldare i muscoli senza fare a meno del pallone. Chi sbaglia deve pagare pegno facendo le flessioni.

17.40 - Si comincia con i giri di campo. Nel frattempo i portieri sono già al lavoro con Rosalen Lopez.

17.32 - Adesso Garcia richiama i calciatori e li raduna tutti in palestra per il risveglio muscolare e il lavoro aerobico.

17.30 - Gran parte della squadra è in campo, parte il torello. Il resto dei calciatori sono in palestra.

17.25 - Si inizia a giocare col pallone, i calciatori palleggiano cercando di non far toccare la palla a terra: solita "penitenza" per chi sbaglia, costretto a subire le angherie dei compagni di squadra. Tra poco avrà inizio l'allenamento vero e proprio.

17.25 - In campo anche Mario Rui, che stamattina non era presente all'allenamento.

17.23 - "Zanoli, resta a Napoli!", urlano i tifosi sugli spalti. A Ostigard gridano: "Quest'anno sarai titolare".

17.20 - Tommaso Starace fa capolino con la macchinetta del caffè e arringa la folla sugli spalti. Cori e saluti per tutti i calciatori che entrano in campo.

17.15 - Gli azzurri entrano in campo alla spicciolata e si dirigono in palestra per il tradizionale lavoro di attivazione muscolare. Grande entusiasmo qui allo stadio, gremito di tifosi per l'ultimo week-end di ritiro.

17.05 - Anche Mathias Olivera fa il suo ingresso in campo, poi ovazione per Kvaratskhelia e Simeone: i tre azzurri si dirigono in palestra

17.00 - Entrano Meret e Gollini, tanti applausi per loro dalla Tribuna coperta già piena: i portieri salutano e ringraziano

L'allenamento inizierà alle ore 17:00 circa. Segui la diretta testuale su CalcioNapoli24: oggi le riprese video del campo non sono possibili, per questo motivo vi mostreremo la fotogallery dell'allenamento e tutto ciò che accade con un live testuale. Ma saremo anche all'esterno del campo di Carciato della Ski.it Arena in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 70 DTT e sul nostro canale Youtube).