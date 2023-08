Aurelio De Laurentiis sta lasciando in questi minuti l'hotel Aqua Montis di Rivisondoli, sede operativa del ritiro della SSC Napoli in Abruzzo. Dopo aver seguito da vicino e ogni giorno la preparazione degli azzurri tra Dimaro e Castel di Sangro, il patron azzurro è andato via prima della gara di oggi contro l'Apollon Limassol per concedersi qualche giorno di vacanza con la sua famiglia. Prima poi di tornare operativo a Napoli per l'inizio del campionato e del rush finale di calciomercato.