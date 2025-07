Tuttosport - Chiesa può scalzare Ndoye: piace al Napoli per tre motivi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul futuro di Federico Chiesa:

"Uno come Chiesa - tirato a lucido grazie a un intenso pre-campionato - può ancora fare la differenza in Serie A, al netto dei tanti guai fisici che l’hanno tormentato negli ultimi anni. Lo sa bene il Napoli che potrebbe decidere di farsi avanti se la caccia a Ndoye (Bologna) non dovesse andare a segno. Fede, infatti, è un vecchio pallino del presidente De Laurentiis, che aveva già provato a prenderlo in tempi non sospetti (estate 2019), quando l’esterno offensivo militava ancora nella Fiorentina. Per non parlare del feeling con Antonio Conte, che ha sempre riservato parole d’elogio nei confronti di Federico. Una stima supportata dalla profonda conoscenza che ha dell’ex Juve pure il ds Giovanni Manna, dato che i due hanno lavorato insieme proprio in bianconero".