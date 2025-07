Amichevole Napoli Arezzo: tre azzurri salteranno il test

Napoli - Sono tre i calciatori azzurri che non prenderanno parte all'amichevole odierna contro l'Arezzo. Ecco cosa si legge su Repubblica:

"Indisponibili i convalescenti Buongiorno e Gilmour e pure Politano, fermato da un affaticamento muscolare. Ci saranno invece tutti i rinforzi appena acquistati sul mercato: da Lang a Lucca, da Beukema a Marianucci e specialmente a De Bruyne: il fuoriclasse che Aurelio De Laurentiis è riuscito a strappare alla concorrenza e ha le potenzialità per far saltare il banco in campionato e in Europa".