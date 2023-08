Come sta Victor Osimhen? Il nigeriano per fortuna oggi ha svolto tutta la seduta d'allenamento in gruppo con i compagni a Castel di Sangro. Sembra essere rientrato quindi il problema alla caviglia destra che lo stava attanagliando in questi giorni dopo il colpo subito da Natan. Tra l'altro il nigeriano, durante la partitella di oggi in allenamento, ha segnato tre gol di cui una bordata pazzesca in diagonale alta. Clicca su foto allegate per vedere le immagini: