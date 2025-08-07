Anguissa si esalta nel dribbling, Marianucci sfodera il tiro: ecco gli highlights della partitella di oggi | VIDEO

SSC Napoli a Castel di Sangro, oggi allenamento a porte aperte con i tifosi allo stadio Teofilo Patini che hanno potuto osservare la lunga partitella diretta da Antonio Conte. L'allenatore del Napoli ha provato diversi moduli e formazione. Guarda il video con gli highlights della seduta di oggi:

Ecco le squadre che si sono affrontate oggi nella partitella di allenamento:

Le formazioni della prima partitella:

in rosa : Di Lorenzo, Beukema, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Politano, Lukaku, Neres.

in blu: Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi, Raspadori, Hasa, McTominay, Vergara, Lucca, Lang.

Le formazioni della seconda partitella

in rosa : Di Lorenzo, Beukema, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Neres, Lukaku, McTominay.

in blu: Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi, Raspadori, Hasa, Vergara, Politano, Lucca, Lang.

Le formazioni della terza partitella