Allenamento mattutino a Dimaro: Conte...scende in campo! Poi il lavoro sulla sabbia | VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, questa mattina vi abbiamo raccontato il dodicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si trattava dell'allenamento mattutino del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

E adesso ve ne mostriamo le immagini, con Antonio Conte ed Elvis Abbruscato che sono "tornati" in campo, nell'esercitazione sui movimenti e le posizioni da mantenere in fase di non possesso. Molto belle anche le immagini del lavoro senza palla, con una parte della sessione svolta sulla sabbia.