Allenamento Giorno 7 del Napoli a Dimaro: Claudio Turi fa il "terzo portiere", lavoro coi big per il 2005

DIMARO FOLGARIDA (TN) - vi stiamo raccontando il decimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 7 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Seduta d'allenamento col pallone con tutti i big e i nazionali in campo questa mattina, ma c'è una indicazione per quanto riguarda la porta. Mentre Idasiak e Contini hanno lavorato a parte fra campo e palestra con quelli che han giocato ieri, in campo con i big c'era Claudio Turi. Il portiere classe 2005 ha lavorato per tutta la setua con la squadra, i tre portieri dell'allenamento infatti sono stati Turi, Gollini e Meret. E chissà che il Napoli non possa valutarlo anche come soluzione interna per il terzo portiere in rosa. Sarebbe perfetto per la lista Under di UCL e Serie A.