Zoff: "Juliano avrebbe fatto di tutto per rendere felici i napoletani! Ferlaino non ammetterà mai un dettaglio su Maradona"

Ultime notizie Napoli - Dino Zoff, ex portiere del Napoli, ricorda Antonio Juliano in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Zoff Juliano

Zoff, che persona era Juliano?

«Un capitano vero. E in questa parola c’è tutto ciò che di meglio si può dire su Antonio che non è stato soltanto uno splendido calciatore leale, ma una grandissima persona, un uomo di valori e di grande spessore. Un esempio per tutti, in campo e fuori».

Avete vissuto diverse esperienze insieme.

«Non eravamo legati soltanto noi ma le nostre famiglie. Aveva una personalità esemplare, una correttezza e una lealtà fuori dal comune. E si è contraddistinto per l’immenso amore per il Napoli e per Napoli. Avrebbe fatto di tutto per far felice la sua gente».

E da dirigente fece anche qualcosa di grandioso, giusto?