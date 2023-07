Tuttosport, Vaciago fa la morale ai napoletani: "Irriconoscente sdegno verso Giuntoli, il tifo è ormai odio"

Notizie calcio. Guido Vaciago, il direttore di Tuttosport, quotidiano di riferimento dei tifosi juventini, ha pubblicato alcuni pensieri per celebrare l'arrivo di Giuntoli alla Juventus.

Non sono mancate le polemiche dirette ai tifosi del Napoli, rei di aver scaricato Giuntoli. Di seguito alcuni stralci:

Giuntoli parte con un vantaggio: conosce quell’entusiasmo, visto che da ragazzino lo spingeva a farsi Prato-Torino e ritorno, otto ore di pullman per tifare la Juventus di Platini, Trapattoni e Boniperti. Quella juventinità che, sbandierata nella prima intervista ufficiale, ha incendiato di irriconoscente sdegno l’animo di molti napoletani, ennesima dimostrazione di come nel nostro Paese - ovunque beninteso - il concetto di tifo stia subendo l’inquietante mutazione da “amore per i proprio colori” a “odio per gli avversari”, ma questa è un’altra (brutta) storia".