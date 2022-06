Tuttosport - Forte interesse Juve per Fabian: il piano bianconero per convincere ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport scrive del forte interesse della Juventus per il centrocampista Fabian Ruiz che tra un anno potrebbe firmare a parametro zero con qualsiasi società.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"In primis il Napoli, che ha fatto sapere la propria valutazione del calciatore: 30 milioni di euro per il ventiseienne reduce dalle ultime quattro stagioni sotto il Vesuvio in cui, oltre ad aver fatto registrare il proprio record di gol in campionato in quello appena terminato (7 reti), ha mostrato una solidità fisica che gli ha permesso di giocare quasi sempre oltre trenta partite nella massima divisione.

Particolare non trascurabile per chi deve correre parecchio come lui. Ovvio che chi deve comprare non può trovarsi d’accordo sul prezzo di vendita ma la sensazione è che un accordo si potrebbe trovare intorno ai 15/20 milioni, con la forbice ad aprirsi o chiudersi a seconda della forma di pagamento: cash piuttosto che una parziale contropartita tecnica a integrare il contante mancante. Ma non solo Fabian Ruiz"