Tuttosport - Come sta Gudmundsson: le condizioni in vista di Fiorentina-Napoli

Ultimissime Calcio Napoli - La Fiorentina trattiene il fiato per le condizioni diAlbert Gudmundsson, uscito anzitempo nella sfida vinta dall’Islanda contro l’Azerbaigian dopo un problema alla caviglia.

Il fantasista viola, andato comunque a segno prima del cambio, non sembrerebbe aver riportato un infortunio grave: secondo Tuttosport, dall’ambiente viola trapela infatti un certo ottimismo. Per prudenza, però, d’intesa con la nazionale islandese, è stato deciso di non rischiarlo nella prossima gara contro la Francia.

Gudmundsson farà rientro a Firenze domani pomeriggio, dove sarà sottoposto ad accertamenti più approfonditi per valutare l’entità del problema. Pioli resta fiducioso di poterlo recuperare in vista della ripresa del campionato: sabato al Franchi è in programma l'anticipo della terza giornata di Serie A Fiorentina-Napoli, sfida in cui il tecnico spera di avere a disposizione il numero 10 viola.