Dove vedere Bielorussia-Scozia in diretta tv e in live streaming: il canale per guardare McTominay-Gilmour

Nazionali  
Ultime news SSC Napoli, ecco il canale e dove vedere Bielorussia-Scozia per ammirare McTominay e Gilmour in Nazionale in diretta tv

Ultime notizie nazionali - Bielorussia-Scozia è in campo alle ore 20:45, match valido per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali. E ci sono Scott McTominay e Billy Gilmour in campo. Ma dove è possibile vedere la sfida fra nazionali con gli scozzesi del Napoli protagonisti?

Gilmour e McTominay con la Scozia

Dove vedere Bielorussia-Scozia

Bielorussia-Scozia si gioca oggi, lunedì 8 settembre, alle ore 20:45. La partita Bielorussia-Scozia, valevole per il cammino di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, non sarà visibile interamente su nessuna piattaforma televisiva, tuttavia sarà possibile ugualmente seguirlo all’interno di diretta gol tramite Sky Sport Calcio al pari delle altre gare che si giocheranno in contemporanea. Stesso discorso anche per lo streaming con Sky Go e NOW le app di riferimento. Ricordiamo che per quest’ultima occorre uno specifico abbonamento a parte:

  • dove vedere in tv: tramite la Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio
  • dove vedere in streaming: Sky GO e Now TV.

Formazioni Bielorussia-Scozia

Di seguito le probabili formazioni di Bielorussia-Scozia:

  • Bielorussia (5-3-2): Lapoukhov, Pigas, Martynovich, Parkhomenko, Zabelin, Pechenin, Gromyko, Yablonski, ebong, Korzun, Melnichenko. CT Ferrer
  • Scozia (5-4-1): Gunn, Johnston, Souttar, Hanley, Tierney, Robertson, Ferguson, Golmour, McGinn, McTominay, Hirst. CT Clarke
