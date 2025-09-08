I nazionali iniziano a tornare a Napoli, ecco quali saranno gli ultimi due al rientro a Castel Volturno

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli tornerà in campo oggi, al centro sportivo di Castel Volturno, dopo i due giorni di riposo concessi da Conte. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Il gruppo oggi dovrà fare ancora a meno dei nazionali al netto dell’infortunio di Rrahmani e del possibile volo anticipato dall’Uruguay di Olivera. Ieri hanno concluso gli impegni Elmas, De Bruyne, Lobotka e Lang. Oggi chiuderanno il ciclo Meret, Di Lorenzo e Politano, Gilmour e McTominay, Hojlund. Domani Marianucci e Anguissa: saranno loro gli ultimi”