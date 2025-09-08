Dove vedere Grecia-Danimarca con Hojlund in diretta tv e in live streaming: il canale

Ultime notizie nazionali - Grecia-Danimarca è in campo alle ore 20:45, match valido per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali. E c'è Rasmus Hojlund, probabilmente dal 1' nella formazione del CT danese. Ma dove è possibile vedere la sfida fra nazionali con Hojlund protagonista?

Grecia-Danimarca si gioca oggi, lunedì 8 settembre, alle ore 20:45. La partita Grecia-Danimarca, valevole per il cammino di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, non sarà visibile interamente su nessuna piattaforma televisiva, tuttavia sarà possibile ugualmente seguirlo all’interno di diretta gol tramite Sky Sport Calcio al pari delle altre gare che si giocheranno in contemporanea. Stesso discorso anche per lo streaming con Sky Go e NOW le app di riferimento. Ricordiamo che per quest’ultima occorre uno specifico abbonamento a parte:

dove vedere in tv: tramite la Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio

tramite la Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio dove vedere in streaming: Sky GO e Now TV.

Formazioni Grecia Danimarca

Di seguito le probabili formazioni: