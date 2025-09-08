CorSera - Israele-Italia, Gattuso ha un solo dubbio in attacco: la formazione

Ultime news nazionali - Gennaro Gattuso deve scegliere l'undici per Israele-Italia, ne parla l'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera, partendo dalle parole del CT:

"Le due punte confermate? Non sono loro il problema, ma come ci gestiremo quando perderemo il pallone. Con qualche aggiustamento tattico Kean e Retegui possono coesistere, ma vediamo. L’importare è ripartire dall’intensità che abbiamo avuto a Bergamo".

E il quotidiano scrive:

"Difficile però togliere uno dei due, anche se Retegui è in ballottaggio con Raspadori. Ad uscire potrebbero essere Dimarco e Zaccagni (acciaccato), con l’ingresso di Cambiaso e Locatelli, quindi con un uomo in più a centrocampo e una difesa più protetta, senza però perdere verticalità e potenza in attacco. E senza perdere la voglia di divertirsi".

Confermati quindi dal 1' i due azzurro-Napoli: giocheranno da titolari sia Politano che Di Lorenzo.