Barzagli: Marianucci come me? Ha un portamento in campo importante! Il Napoli ha un allenatore che raramente sbaglia su un aspetto

Ultime notizie SSC Napoli - Andrea Barzagli, assistente del ct Baldini nell’Italia Under 21, parla alla Gazzetta dello Sport.

Vincere è qualcosa che si può insegnare?

«Nello sport si può vincere e si può perdere, non bisogna avere rimpianti. La mentalità vincente la acquisisci... quando vinci. È la voglia di migliorarsi, di crescere, perché certe volte una vittoria ti fa lavorare meno, e invece è esattamente il contrario. Devi lavorare di più».

Il Napoli scudettato non corre questo rischio.

«Diciamo che ha un allenatore che su questo raramente sbaglia».

In Under 21 c’è Marianucci: può essere il nuovo Barzagli?

«Devo dire che tutti i nostri centrali sono profili interessantissimi, strutturati, molto attenti e partecipi. Marianucci ha un portamento in campo importante, ha un bel piede. Chiarodia è un ragazzo molto bravo, ancora un po’ timido. Ma potrei citare anche Mane, Leoni che è in Nazionale o Guarino».

