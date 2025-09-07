Bucchioni: "Basta con questa Nazionale, devono avere paura di noi"

Notizie Calcio - In un editoriale su Tuttomercatoweb, Enzo Bucchioni si è lasciato andare a queste considerazioni proprio sugli Azzurri: "Basta farci del male da soli, non ne posso più di questa continua autoflagellazione: quando si parla della Nazionale siamo diventati un popolo di Tafazzi. Basta. Non serve a niente. Negatività porta soltanto negatività. E non lo scrivo oggi soltanto perché sono eccitato dal cinque a zero all’Estonia, sarebbe ingenuo, superficiale e se volete un po’ folle.

I problemi del calcio italiano sono evidenti, la crisi strutturale c’è, due mondiali mancati ne sono la dimostrazione e una ferita ancora aperta, mancano i campioni, ma la qualità media dei giocatori che sono nel giro della Nazionale non è così bassa come viene troppo spesso descritta. Ovviamente non siamo al livello della Francia o della Spagna, tanto per dirne due, ma non possiamo pensare di essere meno forti della Svizzera o della Norvegia, non ci può far paura giocare contro la Svezia o la Macedonia. Basta, lo ripeto".