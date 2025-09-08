Da Firenze - Pioli sta provando tre moduli, ma ha già scelto come affrontare il Napoli: la decisione

Ultime notizie SSC NapoliÂ -Â Dall'edizione di Firenze oggi in edicola diÂ Repubblica, si legge delle prove tattiche diÂ Pioli in vista diÂ Fiorentina-Napoli:

"Difesa a tre certa, due esterni larghi sicuri e moduli che cambieranno a seconda degli avversari e del tipo di partita. Finito il mercato Stefano Pioli Ã¨ pronto a lanciare una Fiorentina camaleontica, piena di tanti principi di gioco in fase di possesso e non possesso ma non ancorata a un unico sistema fisso [...] e al Viola Park il tecnico sta provando almeno tre moduli.Â Il primo Ã¨ il motivo tattico piÃ¹ interessante dellâ€™estate, la coesistenza di un trequartista e due punte. Un modulo, il 3-4-1-2, che prevede Gudmundsson o Fazzini, alle spalle di Kean e Piccoli, con Dzeko pronto a subentrare. [...]Â Il secondo sistema di gioco Ã¨ un piÃ¹ conservativo 3-4-2-1, modulo delle prime tre partite con Polissya e Cagliari. Con lâ€™abbandono di una punta spazio a un trequartista in piÃ¹ con Gudmundsson, da scegliere tra Fazzini, Dzeko, Ndour o addirittura Sohm.

[...] Infine il 3-5-2 classico: un sistema che prevede un attaccante in meno e un centrocampista puro in piÃ¹. Per caratteristiche toccherebbe a Nicolussi Caviglia il ruolo di vertice basso, con Mandragora e Fagioli mezzale di regia e non solo. Davanti Gudmundsson, Dzeko e Fazzini per una maglia, Kean e Piccoli per lâ€™altra. Con il 3- 5- 2 la Fiorentina troverebbe equilibrio in mezzo, specie contro avversari di sostanza. Un esempio, proprio il Napoli che i viola affronteranno dopo la sosta. Di fronte a Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne Pioli Ã¨ propenso a ripartire da un centrocampo piÃ¹ folto".