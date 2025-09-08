Repubblica - Conte dovrà gestire Buongiorno fra Fiorentina e Man City: le ultime

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla del recupero di Alessandro Buongiorno:

"C’è un altro ritorno importante: Alessandro Buongiorno è riemerso dal tunnel di un’operazione chirurgica effettuata in estate per risolvere i problemi all’inguine che lo hanno condizionato nel finale dello scorso campionato, quando ha giocato una sola partita delle ultime otto. Col Cagliari ha sostituito Juan Jesus nella ripresa e ha fatto la differenza firmando pure l’assist del gol di Anguissa.

Ha messo altri minuti nelle gambe nel corso dell’allenamento congiunto con l’Avellino: è stato schierato titolare proprio in coppia con Beukema, un tandem che potrebbe essere riproposto già a Firenze. Conte dovrà decidere come gestire appunto Buongiorno considerando pure il debutto in Champions contro il Manchester City, previsto cinque giorni dopo il match con la Fiorentina. Juan Jesus resta una risorsa preziosa e c’è pure Luca Marianucci che all’occorrenza può offrire il suo contributo in campionato (non è in lista Champions)".