Repubblica - Conte dovrà gestire Buongiorno fra Fiorentina e Man City: le ultime

Notizie  
Ultime news verso Fiorentina-Napoli: Conte deve gestire anche Buongiorno in vista della sfida al Manchester City

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla del recupero di Alessandro Buongiorno:

"C’è un altro ritorno importante: Alessandro Buongiorno è riemerso dal tunnel di un’operazione chirurgica effettuata in estate per risolvere i problemi all’inguine che lo hanno condizionato nel finale dello scorso campionato, quando ha giocato una sola partita delle ultime otto. Col Cagliari ha sostituito Juan Jesus nella ripresa e ha fatto la differenza firmando pure l’assist del gol di Anguissa.

Ha messo altri minuti nelle gambe nel corso dell’allenamento congiunto con l’Avellino: è stato schierato titolare proprio in coppia con Beukema, un tandem che potrebbe essere riproposto già a Firenze. Conte dovrà decidere come gestire appunto Buongiorno considerando pure il debutto in Champions contro il Manchester City, previsto cinque giorni dopo il match con la Fiorentina. Juan Jesus resta una risorsa preziosa e c’è pure Luca Marianucci che all’occorrenza può offrire il suo contributo in campionato (non è in lista Champions)".

Alessandro Buongiorno col Napoli
Ultimissime Notizie
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
