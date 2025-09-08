Repubblica - Gattuso e il segreto sulla formazione dell'Italia contro Israele: c'è Raspadori dal 1'

Repubblica - Gattuso e il segreto sulla formazione dell'Italia contro Israele: c'è Raspadori dal 1'

Ultime news nazionali - Gennaro Gattuso si prepara aÂ Israele-Italia, in campo stasera. Ma chi giocherÃ ? Ne parla l'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"La tesi Ã¨ la stessa di Gattuso: Â«Verremo giudicati per i risultati, questo entusiasmo lo dobbiamo far durare fino a giugnoÂ». Equilibrio tattico Ã¨ la parola dâ€™ordine, con la consegna del segreto sulla formazione: conferma della coppia di centravanti Kean-Retegui o 4-3-3 con Locatelli a centrocampo, Raspadori per Zaccagni e magari Cambiaso in grande forma o Mancini in difesa? Â«Nel calcio moderno si gioca in 16 e noi abbiamo unâ€™ottima panchinaÂ»".

