Rrahmani è tornato a Napoli ieri sera, Repubblica: oggi esami con Canonico, ecco quali gare salterà

Infortunio Rrahmani, oggi gli esami a Napoli: i tempi di recupero, salta sicuro tre gare

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla così dell'infortunio di Amir Rrahmani:

"Ad ogni problema, c’è una soluzione. È stata questa la filosofia del doppio ruolo che sarà applicata già sabato al Franchi contro la Fiorentina. Amir Rrahmani non ci sarà: il forfait del leader del reparto arretrato è certificato. Ieri sera è rientrato a Napoli dopo il problema muscolare al flessore accusato nel corso di Svizzera-Kosovo. La nazionale gli ha concesso il ritorno anticipato (stasera non giocherà ovviamente la sfida con la Svezia) dopo i primi esami realizzati con lo staff del Kosovo. Li ripeterà in giornata con l’equipe medica azzurra guidata da Raffaele Canonico e ci sarà chiarezza definitiva sui tempi di recupero. Rrahmani di sicuro salterà Fiorentina, City e Pisa, poi si vedrà".

Rrahmani col Kosovo
