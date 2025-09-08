Infortunio Rrahmani, Repubblica: già scelto il sostituto per Fiorentina-Napoli

Notizie  
Infortunio Rrahmani, Repubblica: già scelto il sostituto per Fiorentina-Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive del sostituto di Rrahmani, perché con la Fiorentina adesso tocca al nuovo acquisto Sam Beukema:

"Si avvicina il momento di Sam Beukema, terzo rinforzo più caro dopo Hojlund (qualora ovviamente il Napoli esercitasse il riscatto di 45 milioni di euro) e Lorenzo Lucca. «Diventerà come Rrahmani – ha spiegato Conte – ma ci vuole tempo». L’olandese prelevato dal Bologna dovrà accelerare i tempi e dimostrare di essere all’altezza della difesa dei campioni d’Italia. Nelle prime due partite di campionato è rimasto in panchina: Conte ha preferito la coppia Rrahmani-Juan Jesus che gli ha garantito grande affidabilità. Lo stop di Rrahmani induce al cambiamento già contro la Fiorentina. La coppia centrale potrebbe essere nuova di zecca. C’è un altro ritorno importante: Alessandro Buongiorno".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top