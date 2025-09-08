Infortunio Rrahmani, Repubblica: già scelto il sostituto per Fiorentina-Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive del sostituto di Rrahmani, perché con la Fiorentina adesso tocca al nuovo acquisto Sam Beukema:

"Si avvicina il momento di Sam Beukema, terzo rinforzo più caro dopo Hojlund (qualora ovviamente il Napoli esercitasse il riscatto di 45 milioni di euro) e Lorenzo Lucca. «Diventerà come Rrahmani – ha spiegato Conte – ma ci vuole tempo». L’olandese prelevato dal Bologna dovrà accelerare i tempi e dimostrare di essere all’altezza della difesa dei campioni d’Italia. Nelle prime due partite di campionato è rimasto in panchina: Conte ha preferito la coppia Rrahmani-Juan Jesus che gli ha garantito grande affidabilità. Lo stop di Rrahmani induce al cambiamento già contro la Fiorentina. La coppia centrale potrebbe essere nuova di zecca. C’è un altro ritorno importante: Alessandro Buongiorno".