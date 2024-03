Svolta Acerbi-Juan Jesus, la Procura ha acquisito un file audio grazie all'arbitro La Penna

Tante polemiche e incertezze sul presunto caso di razzismo di Acerbi nei confronti di Juan Jesus. Sono stati ascoltati dalla Procura i due calciatori e ora spunta un file audio grazie all'arbitro La Penna della gara Inter-Napoli riguardo cosa può essere accaduto.

Juan Jesus e Acerbi con l'arbitro La Penna in Inter-Napoli

Inter-Napoli, spunta l'audio dell'arbitro La Penna su Acerbi e Juan Jesus

Napoli - Dopo l'episodio di San Siro non si sono mai sentiti Juan Jesus e Acerbi. A lavoro la Procura che ha sentito i due giocatori e come spiega Il Mattino ha anche chiamato al telefono l'arbitro La Penna per avere una rapida deposizione e ricostruzione della vicenda.

Spunta un retroscena importantissimo che potrebbe cambiare tutto e portare ad una svolta perché negli atti della procura sono finite le registrazioni della sala Var sull'episodio Acerbi-Juan Jesus.

Infatti, ora potrebbe arrivare una decisione importante sul caso che entro la prossima settimana sarà definitivamente chiuso e possono esserci sviluppi grazie all'audio dell'arbitro La Penna che era acceso durante l'intera discussione del minuto 60 tra Acerbi e Juan Jesus.

Infatti, ora il file audio è stato acquisito dopo che era finito nei file dell'Associazione arbitri. In quello spezzone ci sono le accuse di Juan Jesus che chiede che Acerbi venga sanzionato e con le scuse del centrale nerazzurro. Appare quindi chiaro che tutto quello che succederà dipende da quello che emerge della registrazione audio e video trovati.