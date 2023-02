Rinnovi Napoli, Il Mattino: c'è la fila, ma arriva il diktat di De Laurentiis a Giuntoli!

Notizie Napoli calcio - Non solo il campo con l'obiettivo Scudetto ed il ritorno della Champions per la squadra di Spalletti. Il Napoli di De Laurentiis è al lavoro anche per costruire il futuro, a partire dalla prossima stagione. Uno degli argomenti da affrontare è ovviamente quello dei rinnovi contrattuali.

Rinnovi Napoli, messaggio di De Laurentiis a Giuntoli

Della questione rinnovi dei giocatori della SSC Napoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino. Ecco un breve estratto del quotidiano che trovate oggi in edicola:

Fermi tutti: per i rinnovi, se ne parla dopo lo scudetto. Lo ha detto De Laurentiis, lo ha comunicato Giuntoli ai vari agenti che bussano alla porta. C’è la fila, per quelli che vogliono restare e hanno l’accordo praticamente bello e pronto.