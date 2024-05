"Lei è uguale a Spalletti!": curioso siparietto tra il CT e una barista ad Avellino

Notizie Calcio - Luciano Spalletti è tornato a Napoli nei giorni scorsi per presenziare alla presentazione del film Sarò Con Te. Ieri di buon mattino però l'ex allenatore azzurro è stato avvistato ad Avellino, precisamente al bar Cat di Corso Europa. Il tecnico ha voluto far visita nella zona irpina per poter godere delle prelibatezze enologiche della zona.

Spalletti, il siparietto ad Avellino

Prima di ciò, una buona colazione che ha visto tra l'altro un curioso siparietto con la proprietaria del bar. Ecco quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino:



"Mi scusi se mi permetto - ha chiesto Paola al suo cliente - non so se qualcuno glielo ha mai detto ma lei, oltre all'accento toscano, ha una somiglianza incredibile con Luciano Spalletti. Lei potrebbe tranquillamente fare il sosia dell'ex tecnico del Napoli». Quanto basta per innescare un sorriso nell'allenatore della nazionale che, quasi sottovoce e con una mimica facciale per nulla credibile, ha provato a mentire: «Assolutamente signora - ha risposto il ct azzurro - lei è la prima che me lo dice. Non sono Spalletti ma, se vuole, possiamo farci una foto e lo facciamo credere a tutti». È stato così che, consumata in maniera frugale la colazione in compagnia di un amico, Luciano Spalletti si è ritrovato in posa con proprietarie e clienti del bar".