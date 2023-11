Repubblica - Squadra turbata dal disagio di assistere agli scontri tra ADL e Garcia: cosa accadde un'ora prima dell'esonero

Napoli Calcio - Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica racconta come il Napoli, in particolare la squadra, fosse stata turbata dalle continue liti tra presidente ed allenatore. L'ultima battaglia tra le parti è andata in scena praticamente un'ora prima che il club comunicasse l'esonero del tecnico francese.

Esonero Garcia Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica: