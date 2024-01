Calciomercato Napoli - I dubbi sull’operazione Perez si sono pure scontrati con la difficoltà oggettiva nel tesserare Nehuen a prescindere da Ostigard. Ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

Il Napoli non ha posto nella lista dei 25 per il campionato (dove resterà fuori Demme, domenica titolare all’Olimpico) e Perez avrebbe dovuto prendere lo slot di Ostigard che si ritrova probabile protagonista in maglia azzurra.