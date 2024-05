Repubblica: ADL solo contro tutti! Richieste impossibili, si circonda di nemici ed è escluso dal cartello delle big

Aurelio De Laurentiis ha parlato ieri in Senato, chiedendo espressamente al Governo italiano di intervenire per ridurre il numero di squadre italiane in Serie A, da 20 a 18. Oggi il quotidiano La Repubblica approfondisce la posizione del presidente del Napoli, che in questa sua battaglia appare solo contro tutti.

Ma De Laurentiis ama circondarsi di nemici e ancora una volta ha caricato a testa bassa, senza preoccuparsi di essere solo contro tutti: società (grandi e piccole), procuratori, tifosi organizzati. Il presidente non trova sponde nel pallone, è spesso ai ferri corti con la Figc, in Lega è fuori dal “ cartello” formato da Inter, Milan, Juve e Roma (le uniche peraltro che a febbraio votarono a favore della riduzione della Serie A a 18 squadre...) e per questo ha deciso ieri di chiedere un intervento dall’alto del Governo - impossibile, perché Fifa e Uefa vigilano sull’autonomia delle federazioni e si opporrerebbero con fermezza alle invasioni di campo della politica - per una sorta di commissariamento del movimento italiano.