De Laurentiis al Senato: "Il Governo imponga la Serie A a 18 squadre! Cleaning degli stadi, leggi sui procuratori e basta debiti"

Aurelio De Laurentiis in Senato! Il presidente del Napoli ha parlato a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica italiana, per aggiornare il Parlamento italiano sui principali problemi del calcio italiano. Un intervento lunghissimo quello di De Laurentiis, che riassumiamo qui sotto nei suoi passaggi principali.

De Laurentiis al Senato

Ultime notizie. Il presidente De Laurentiis ha iniziato la sua audizione al Senato invocando un maggiore interesse della politica ai problemi del calcio italiano:

"Mi spiace far notare che i politici in generale credono che il Governo non debba interessarsi in termini economici del calcio. O meglio che non possa il Governo stesso creare le condizioni che possano eliminare i miliardi di debiti che il calcio accumula ogni anno. Non chiediamo soldi, ma modifiche legislative che permettano al nostro settore di recuperare energie economiche e finanziarie".

Serie A a 18 squadre

Senza girarci troppo attorno, De Laurentiis ha chiesto anche la riduzione del numero di squadre in Serie A:

Noi abbiamo permesso un caos totale nel passare dal 1986 da 16 squadre a 18 e poi 20. Ma le partite passarono e passeranno, fino al nuovo campionato, a 75/80. I giocatori verranno usurati perché, per chi dovesse arrivare fino alla fine, ci sarà un’usura tale per cui quel campione l’anno successivo probabilmente dovrà stare in pensione e non partecipare con la stessa fisicità, preparazione e mente al successivo campionato".

Il problema però non è solo di natura calcistica, spiega De Laurentiis, ma anche economico:

"Le entrate non saranno commisurate a questa quantità di energia sprecata dove soltanto le istutzioni calcistiche porteranno a casa un risultato economico sulle nostre spalle e sui nostri investimenti. Cosa fare dunque? La Lega di Serie A non avrà mai la forza di ridurre il numero delle squadre, lo deve fare il governo che deve prendere atto che dai prossimi campionati il numero delle squadre deve essere X e non Y, perché non ci sono i fatturati possibili per giustificarne l’esistenza. Questo campionato è portato avanti da 6, massimo 8 società, e c’è bisogno che il governo lo capisca, tutto il resto è fuffa".

Calcio italiano e debiti

Un altro potere che attanaglia il calcio - a detta di De Laurentiis - è lo strapotere di alcune società, in particolare 6-8 club, accomunati da un grande indebitamento:

"Noi vorremmo che il governo stabilisse un voto ponderale a favore delle 6-8 società che sono determinanti per la costituzione di un campionato, perché altrimenti lo stesso non si reggerebbe in piedi. Non possiamo continuare noi 6-8 società ad accumulare debiti. Noi del Napoli abbiamo chiuso il bilancio con un utile di 83 milioni, ma con quale fatica? Non potendo investire sull’impiantistica, sui vivai, dovendo esistere in un coacervo politico difficile come quello del Sud, non certo aiutato da quelli del Nord. Queste 6-8 società con la maggioranza creerebbero quei presupposti di maggiore economicità della quale beneficerebbero anche le squadre minori che però si devono fidare perché sennò creano sempre un ostacolo per una mollica in più".

Ultras, stadio e tifoserie

Si è parlato anche di altro. Aurelio De Laurentiis ha affrontato il tema della violenza negli stadi, che il Governo ritiene prioritario:

"Noi non abbiamo stadi e infrastrutture, e si è fatta una legge per accelerare ma è tutto da vedere perché poi quando passa in mano alla politica locale, c’è burocratese. Per investire negli stadi, bisogna vedere anche un ‘cleaning' delle tifoserie. In Inghilterra gli hooligans sono stati messi fuori. Da noi abbiamo tifoserie condizionanti che possono dettare leggi limitative sul piano della frequentabilità dello stadio. Quando ho posto il problema ai politici (cita i governi passati, ndr), sono rimasto basito, mi è stato detto: ‘Guardi le tifoserie vanno allo stadio e non le possiamo governare”. Perché rappresentano voti. Questo è gravissimo, rappresenta un’ammissione di debolezza dello Stato significa anche ammettere la delinquenza agli interni dello stadio tant’è che i tifosi che vanno allo stadio terra libera che gli appartiene. È inconcepibile".

I procuratori sportivi

Infine, l'atavico problema dei procuratori sportivi, che per De Laurentiis è uno dei grandi mali del calcio: