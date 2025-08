Raspadori, Simeone e Cajuste in uscita: il punto della situazione sulle cessioni

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista delle prossime mosse di calciomercato SSC Napoli:

"Il Napoli deve sfoltire l’organico per fare posto ai nuovi acquisti e in uscita ci sono pure Simeone ( Torino), Cajuste e soprattutto Raspadori, sempre di più nel mirino dell’Atletico Madrid. Ma il club azzurro lo valuta almeno 35 milioni e per questo la trattativa rimane per ora in stand by. Il campionato inizia tra venti giorni e non c’è fretta: i campioni d’Italia non possono sbagliare le prossime mosse".