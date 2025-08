Abbonamenti Napoli 2025/26: vendita libera, prezzi e come acquistarli

Abbonamenti Napoli 2025 26, quando escono e prezzi. C'è grande attesa per il lancio degli abbonamenti Napoli calcio con i tantissimi tifosi che non vedono l'ora che arrivi questo giorno per poter seguire sempre di più da vicino il Napoli di Antonio Conte la prossima stagione che scenderà in campo da Campione d'Italia. Per quanto riguarda l'abbonamento Napoli 25/26, ci sarà un diritto di prelazione per i vecchi abbonati fino a settembre.

Abbonamenti Napoli calcio 2025-26, per seguire la tua squadra del cuore il prossimo anno. Scopri i prezzi, le modalità di pagamento e tutte le novità riguardante la nuova campagna abbonamenti del club azzurro.

Abbonamenti Napoli 2025/26, quando escono e info

Abbonamento Napoli 2025 - C'è grande attesa per quanto riguarda la nuova stagione della SSC Napoli pronta a ripartire dopo la vittoria dello scudetto con Antonio Conte ancora in panchina e c'è già grande richiesta per la campagna abbonamenti 2025/26:

Arriva il comuncato del Napoli calcio, con la data del lancio della campagna abbonamenti Napoli 2025 26:

A partire da giovedì 10 luglio, sarà possibile acquistare l’abbonamento allo Stadio Diego Armando Maradona per la stagione di Serie A 2025-2026. I primi giorni di vendita saranno riservati agli Abbonati 2024-25 che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Campioni AG4IN” per esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto e usufruire di uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento.

Da lunedì 4 agosto inizierà invece la vendita libera aperta a tutti , nei limiti della disponibilità. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento sia online che presso i punti vendita della rete TicketOne . Sottoscrivendo un nuovo abbonamento a tariffa intera , sarà possibile seguire il Napoli a partire da 14 euro a partita !

Formule di abbonamento Napoli

Quest'anno ci sono due formule di abbonamento per lo stadio Maradona:

Versione FULL (24 partite totali): include tutte le 19 partite di Serie A + gli ottavi di finale di Coppa Italia + tutte le 4 partite della Fase a girone unico di Champions League. Consente 10 cambio utilizzatore e include inoltre la prelazione con sconto sulle altre partite di Champions e Coppa Italia. Include anche la possibilità di acquistare biglietti extra per i big match casalinghi contro Inter, Juve, Lazio, Milan e Roma.

include tutte le 19 partite di Serie A gli ottavi di finale di Coppa Italia tutte le 4 partite della Fase a girone unico di Champions League. Consente e include inoltre la con sconto sulle altre partite di Champions e Coppa Italia. Include anche la possibilità di acquistare biglietti extra per i big match casalinghi contro Inter, Juve, Lazio, Milan e Roma. Versione ITALIA (20 partite totali): include tutte le 19 partite di Serie A + gli ottavi di finale di Coppa Italia. Include la prelazione con sconto sulle 4 partite dalla Fase a girone unico di Champions (ma non sulle successive) e sulle altre gare di Coppa Italia. Consente 5 cambio utilizzatore e non include biglietti extra.

Sconti abbonamenti SSC Napoli 2025-2026

È possibile anche acquistare gli abbonamenti SSC Napoli 2025-2026 con uno sconto sul prezzo. Le tariffe agevolete sono previste per Under-14 e Under-30.

Under 14 : sconto del 50% rispetto alla tariffa intera in tutti i settori dello Stadio.

: sconto del rispetto alla tariffa intera in tutti i settori dello Stadio. Under 30: sconto del 25% rispetto alla tariffa intera nei settori Distinti Inferiori, Curve Inferiori e Tribuna Nisida.

Prezzi abbonamenti Stadio Maradona

Ecco tutti i prezzi degli abbonamenti allo stadio Maradona per rinnovare gli abbonamenti della passata stagione.

Rinnovo Versione FULL

SETTORI RINNOVO INTERO RINNOVO UNDER 30 RINNOVO UNDER 14 CURVE INFERIORI 330,00 € 250,00 € 170,00 € CURVE SUPERIORI 580,00 € 300,00 € DISTINTI ANELLO INFERIORE 770,00 € 600,00 € 400,00 € DISTINTI ANELLO SUPERIORE 1.020,00 € 525,00 € DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 1.200,00 € 625,00 € TRIBUNA NISIDA 1.260,00 € 980,00 € 650,00 € TRIBUNA POSILLIPO 1.850,00 € 950,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 2.150,00 € 1.100,00 €

Rinnovo Versione ITALIA

SETTORI RINNOVO INTERO RINNOVO UNDER 30 RINNOVO UNDER 14 CURVE INFERIORI 250,00 € 185,00 € 125,00 € CURVE SUPERIORI 450,00 € 230,00 € DISTINTI ANELLO INFERIORE 600,00 € 450,00 € 280,00 € DISTINTI ANELLO SUPERIORE 800,00 € 400,00 € DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 940,00 € 470,00 € TRIBUNA NISIDA 980,00 € 740,00 € 500,00 € TRIBUNA POSILLIPO 1.500,00 € 750,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 1.750,00 € 875,00 €

Nuovo abbonamento Versione FULL

SETTORI NUOVO INTERO NUOVO UNDER 30 NUOVO UNDER 14 CURVE INFERIORI 405,00 € 300,00 € 200,00 € CURVE SUPERIORI 700,00 € 340,00 € DISTINTI ANELLO INFERIORE 920,00 € 710,00 € 480,00 € DISTINTI ANELLO SUPERIORE 1.220,00 € 625,00 € DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 1.450,00 € 750,00 € TRIBUNA NISIDA 1.500,00 € 1.150,00 € 775,00 € TRIBUNA POSILLIPO 2.220,00 € 1.150,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 2.580,00 € 1.300,00 €

Nuovo abbonamento Versione ITALIA

SETTORI NUOVO INTERO NUOVO UNDER 30 NUOVO UNDER 14 CURVE INFERIORI 280,00 € 210,00 € 140,00 € CURVE SUPERIORI 540,00 € 270,00 € DISTINTI ANELLO INFERIORE 720,00 € 540,00 € 350,00 € DISTINTI ANELLO SUPERIORE 950,00 € 480,00 € DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 1.150,00 € 580,00 € TRIBUNA NISIDA 1.200,00 € 900,00 € 600,00 € TRIBUNA POSILLIPO 1.800,00 € 900,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 2.100,00 € 1.050,00 €

Abbonamenti Napoli 2025/26: cosa serve per abbonarsi (Fidelity Card)

Abbonamento Napoli 25/26 - Recarsi presso i punti vendita, presentando la seguente documentazione:

fidelity card della SSC Napoli;

modulo di richiesta (anagrafica), debitamente compilato e scaricato;

copia da consegnare del documento d’identità;

copia da consegnare dello stato di famiglia o attestazione di iscrizione al registro amministrativo delle unioni civili, per usufruire delle tariffe scontate: coppia e/o figli under 14.

L’acquisto dell’abbonamento sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio.

La card può essere richiesta anche dai minorenni, purché la procedura di rilascio venga effettuata e sottoscritta da un genitore (o da chi ne esercita la patria potestà).