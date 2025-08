Rai - Sancho può sbloccare Adeyemi al Napoli, Grealish piace molto ma c'è solo un problema

Calciomercato Napoli - Novità di mercato per la SSCNapoli, secondo quanto raccontato dal giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato a Rai2 durante La Domenica Sportiva:

"Nonostante l'arrivo di un terzino sinistro, Manna, ADL e Conte punteranno su un nuovo acquisto in attacco. Piace Nusa, ma vale 50 milioni, dubbi di natura fisica su Chiesa. Piace molto Grealish, ma dovrebbe rinunciare a tanto di stipendio. Sancho mollato dalla Juventus, ma se dovesse tornare al Borussia Dortmund allora Adeyemi può spingere per l'addio e potrebbe tornare di moda ed essere l'occasione per il Napoli, nonostante in questo il giocatore chiede di restare in Bundesliga".