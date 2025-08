Lucarelli: "Tra gli attaccanti che mi piacciono molto c'è Lucca e..."

Cristiano Lucarelli ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, dove ha parlato anche di Lucca:

“Nell'ultimo decennio ci sono stati diversi calciatori che tra i 35 e i 40 anni hanno fatto i capocannonieri in Serie A, un qualcosa che 20 anni fa era impensabile. Su questo dato pesano anche le nuove regole e l’introduzione del VAR, che hanno aumentato il numero di rigori e di conseguenza i numeri dei gol sono un po’ gonfiati. Prima un rigorista calciava e segnava 3-4 gol a stagione, ora anche dieci. Ovviamente faccio grandi complimenti ai giocatori che a 35 anni sono riusciti a diventare capocannonieri, però secondo me dobbiamo domandarci se questo calcio italiano di oggi è paragonabile a quello dei negli anni 2000. E per me la risposta è no, perché prima i campioni venivano in Italia da giovani, adesso vengono a fine carriera. Tra gli attaccanti di oggi mi piacciono molto Lucca, che secondo me è forte e può rappresentare il futuro del calcio italiano, e Scamacca, che è nell’età della maturazione definitiva di un centravanti”.