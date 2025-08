Repubblica - Napoli ancora un cantiere aperto, avvio deludente contro il Brest

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica commenta quanto visto in campo ieri sera durante Napoli-Brest:

"I primi sprazzi di classe di Kevin De Bruyne e un secondo tempo incoraggiante non sono bastati al Napoli per evitare la sconfitta ( 2- 1) contro il Brest. Festosa l’accoglienza a Castel di Sangro per i campioni d’Italia, con lo striscione degli ultrà (“Difendiamo lo scudetto”) e Aurelio De Laurentiis in panchina. Ma la squadra di Antonio Conte è ancora un cantiere e ha pagato con il ko un avvio di gara deludente. Di Lucca la rete della bandiera nella ripresa. C’è tanto lavorare in vista del campionato".