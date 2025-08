Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN, confidando le sue sensazioni sui tempi di recupero e l'infortunio.

"Sto meglio, sto lavorando per tornare il prima possibile. Sto recuperando tutto, è molto dura per me, ma sono contento di essere tornato a lavorare e fare tutti gli esercizi fisici. Ci sono stati dei periodi un po' sfortunati, possono capitare nella carriera di un giocatore. Mi sto preparando al meglio per essere pronto a giocare più partite possibili e fare bene".