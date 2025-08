Calciomercato Napoli - Novità di mercato per la SSCNapoli, secondo quanto raccontato dal giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato a Rai2 durante La Domenica Sportiva:

"Napoli e Atletico Madrid ancora non hanno parlato, mentre l'entoruage di Raspadori è andato a Madrid per dei primi contatti con il club spagnolo che non va oltre i 25 milioni più 5 di bonus. Il Napoli però chiede 35 milioni per Raspadori, vedremo come va".