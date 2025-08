Manchester United, Amorim: "Un talento, ma credo cerchi qualcosa di diverso"

Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato con franchezza della situazione di Alejandro Garnacho: "Garnacho è un ragazzo davvero talentuoso, è evidente a tutti, ma a volte le cose non vanno come ci si aspetta, e non c’è sempre una spiegazione precisa. Ho l’impressione che voglia qualcosa di diverso, con una guida diversa, e lo capisco. È una dinamica naturale nel calcio. Voglio una rosa più snella. Così ogni giocatore si sentirà davvero parte del progetto. Con troppi elementi rischi di avere troppa gente fuori ogni settimana, si perde entusiasmo e cala la qualità degli allenamenti".