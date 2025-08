Corbo: "Manna fu costretto su missione del presidente alla conferenza post addio di Kvaratskhelia"

Antonio Corbo, giornalista, svela alcuni retroscena legati alla campagna acquisti invernale del Napoli tramite il suo editoriale su Repubblica. Eccone uno stralcio:

"La stagione è cominciata nello scorso gennaio. Con la cessione di Kvara al PSG. Fonte di malumori, fu costretto Giovanni Manna su missione del presidente ad una conferenza. Emerse un indimostrabile ricatto per coprire la leggerezza del club. Kvara aveva gli strumenti giuridici per liberarsi prima a basso costo. Fu lasciato alla più cupa delusione. Isolato nella incomprensione. In panchina e con un contratto irrisorio in rapporto al suo valore. Finalmente ceduto e mai sostituito. Sono entrati 75 milioni".