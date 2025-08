Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista delle prossime mosse di calciomercato SSC Napoli:



"Il direttore sportivo Giovanni Manna resta inoltre sulle tracce di Juanlu Sanchez, che è stato prenotato dal Siviglia per diventare il vice di Di Lorenzo. Sempre che non venga confermato Zanoli".